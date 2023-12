Investidos R$ 50,7 milhões no Hospital Regional do Norte Pioneiro em 2023

Gestão da FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) é exemplar

Exclusivo: A Direção Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (FUNEAS) agradece ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior, Secretário Estadual de Saúde Beto Preto e ao Presidente da FUNEAS Marcello Augusto Machado, por todo apoio nos processos de trabalho e de investimentos na unidade hospitalar.

Conforme noticiado no Npdiario no final de 2022, essa continuidade também se reflete na solidificação da Gestão do Hospital, que mantém a mesma Diretoria (Geral, Técnica, Administrativa e de Enfermagem) há mais de três anos.

O ano de 2023 foi excepcional nesses avanços, com números expressivos de atendimentos, bem como em aquisições e melhorias, visando sempre o melhor atendimento à toda população do Norte Pioneiro, conforme se demonstra:

Relatório Assistencial – Janeiro/Novembro 2023

Ano: JANEIRO/NOVEMBRO 2023 Total de leitos ativos: 90 Total de Internações (Admissões): 4.788 Média Diária de Pacientes: 62,8 Média de Permanência – Geral: 4,1 Total de cirurgias: 1.390 Total de partos normais: 788 Total de partos cesáreas: 1.061 Total de exames de imagem: 11.624 Total de exames laboratoriais: 61.006 Total de atendimentos de terapias: 37.418 Total de consultas ambulatoriais: 11.928

Durante o período de janeiro a novembro de 2023, o Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS apresentou números significativos e impactantes em suas atividades assistenciais. O compromisso com a qualidade do atendimento refletiu-se nos indicadores que revelam o empenho da equipe em proporcionar cuidados eficazes e abrangentes.

Leitos e Internações: O hospital manteve 90 leitos ativos ao longo do período analisado. O total de internações atingiu a marca de 4.788, traduzindo a confiança da comunidade nos serviços oferecidos pela instituição. Com uma média diária de 62,8 pacientes, a capacidade de resposta e acolhimento foi evidente.

Permanência e Procedimentos: A média de permanência geral dos pacientes foi de 4,1 dias, indicando um trabalho ágil e eficaz na recuperação dos enfermos. No campo cirúrgico, foram realizadas 1.390 intervenções, abrangendo procedimentos gerais, laqueaduras e ortopédicos. Esse número reflete a diversidade e abrangência dos serviços cirúrgicos oferecidos pelo HRNP/FUNEAS.

Obstetrícia: Na área obstétrica, o hospital assistiu 788 partos normais e 1.061 partos cesáreas, evidenciando o suporte amplo à maternidade e a segurança nos procedimentos relacionados ao nascimento.

Exames e Terapias: Os exames diagnósticos foram parte essencial dos cuidados prestados, com 11.624 exames de imagem e 61.006 exames laboratoriais realizados. Além disso, os atendimentos de terapias alcançaram o total de 37.418, evidenciando a abordagem holística e o comprometimento com a recuperação integral dos pacientes. Merece destaque, que dentre esses exames de imagem, estão os exames de tomografia, cuja agenda é aberta a todos os municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde, que atende 22 municípios.

Consultas Ambulatoriais: O compromisso com a atenção primária também foi refletido nas 11.928 consultas ambulatoriais realizadas ao longo do período. Esse número representa a busca ativa por diagnósticos precoces e o acompanhamento contínuo de pacientes em seus quadros de saúde.

Investimentos: Durante o ano de 2023 a unidade também recebeu diversos investimentos em equipamentos, como uma nova autoclave, com o custo de R$ 321.630,29, uma lavadora ultrassônica, no valor de R$ 52.500,00, 24 aparelhos novos de televisão, no valor total de R$ 47.136,00.

E as melhorias foram contínuas na unidade, com a aquisição de um aparelho de videolaparoscopia, no valor de R$ 445.069,35 e uma ambulância nova, do tipo UTI Móvel, totalmente equipada.

A unidade também recebeu 26 novos aparelhos de ar condicionado, com o custo de R$ 104.251,42. Esses aparelhos serão instalados em todos os quartos (Maternidade, clínica cirúrgica) e também nos postos de enfermagem e recepção, garantindo a climatização necessária desses ambientes (uma conquista muita celebrada por toda equipe diretiva).

Recentemente, O Governo do Estado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde cedeu um veículo novo para transporte das equipes de trabalho e outros serviços, no valor de R$ 221.685,83.

Também vale destacar que em 2023 foi assinado o contrato para a aquisição de um novo aparelho de raio-x fixo digital completo no valor de R$605.000,00, que será instalado já no início de 2024.

No total, de janeiro a dezembro de 2023 já foram investidos no Hospital Regional do Norte Pioneiro R$ 50.762.158,52, para aquisição de equipamentos, melhora da estrutura e custeio da unidade.

Dessa forma, o período de janeiro a novembro de 2023 foi marcado por um desempenho notável nos serviços assistenciais oferecidos pelo Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS. Os dados refletem um compromisso inabalável com a qualidade, eficiência e abrangência nos cuidados, solidificando a posição do hospital como um ponto de referência na promoção da saúde pública.