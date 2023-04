PRF recupera em Ibaiti um GM Celta roubado em P.G.

Veículo havia sido levado de Ponta Grossa

Por volta das 15h30m da tarde deste domingo (02), agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam em fiscalização na BR-153, no município de Ibaiti, quando abordaram um automóvel GM Celta que possuía indicativo de roubo no sistema.

O fato ocorreu nas proximidades do KM 106, após os agentes perceberem que a condutora do veículo entrou numa estrada rural alguns metros antes de chegar no ponto de fiscalização e decidiram deslocar para realizar verificar a situação.

Ao ser solicitada a documentação, a mulher informou que não os possuía. Então, após consultas aos sistemas, constatado que o carro havia sido roubado no município de Ponta Grossa, em julho do ano passado. Narra o boletim do roubo que na ocasião, três elementos invadiram uma casa de família, subtraindo vários bens, dentre os quais estava o GM Celta.

A motorista de 31 anos e moradora de Ibaiti, disse aos agentes que seu convivente adquiriu o carro por um valor bem abaixo da tabela através de uma página de compra e vendas regional, via aplicativo Facebook, mas que desconhecia a procedência criminosa do automóvel.

A equipe da PRF registrou a ocorrência e entregou o veículo e a condutora na delegacia de polícia civil de Ibaiti. O carro não tinha seguro e será restituído ao seu real proprietário.