Ipardes pesquisa 23 cidades do NORTE Pioneiro; veja lista

Para identificar perfil econômico

Pesquisadores credenciados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) para realização da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR) estão visitando nesta semana 142 municípios. A ação é uma iniciativa inédita para identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses – ao todo, 60 mil residências serão alvo deste levantamento.

Na mesorregião do Norte Pioneiro, são 23 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congoinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, e Tomazina.

Até a última semana foram visitados 181 municípios. Em 44 deles, as atividades foram concluídas. Em outros 30, mais de 80% das entrevistas foram realizadas.

Os trabalhos da PAD-PR começaram em março. Pela programação, devem se estender até o próximo mês de junho, com os pesquisadores percorrendo diversas cidades em todas as regiões do Estado. A partir desse estudo, serão geradas estatísticas que identifiquem o perfil das famílias paranaenses, com indicadores sobre as condições de moradia, trabalho, renda, nível de escolaridade, hábitos e condições alimentares.

Aproximadamente 37 mil domicílios receberam os pesquisadores, com 25.012 entrevistas. Cerca de 8.900 domicílios foram visitados três vezes, porém sem que os moradores fossem encontrados no local. Nesses casos, são deixadas correspondências para agendamento das entrevistas.

“A pesquisa está indo muito bem. Já estamos com 50% da fase de campo concluída, representada por entrevistas e visitas aos municípios. Agradecemos à população por estar recebendo tão bem os pesquisadores do IPARDES. Lembrando que a identificação deles está no colete e no crachá. Em caso de dúvidas, basta acessar o site do IPARDES”, disse o diretor-presidente do Instituto, Jorge Callado. O Ipardes é vinculado a Secretaria de Planejamento, cujo titular é Ulisses Maia (foto de capa), que entrou no lugar de Guto Silva, hoje secretário de Estado das Cidades.

A projeção é que os primeiros dados possam ser divulgados ainda neste ano, sendo disponibilizados por meio de um painel interativo no site do IPARDES, que incluirá relatórios, tabelas e gráficos estatísticos.

“Os resultados devem estar prontos até o fim do ano. Essa pesquisa é importante para o monitoramento das políticas públicas e a proposição de novos projetos. Mas não só para a área pública. Para a iniciativa privada também; para que os setores possam planejamento.

MAIOR LEVANTAMENTO – A PAD-PR será mais ampla e detalhada em relação à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Maior levantamento já conduzido por um governo estadual, ela vai englobar o triplo da amostragem da PNAD, cujo alcance é limitado a, no máximo, 20 mil entrevistas no Paraná. Ou seja, o volume de entrevistas atualmente obtido pela PAD-PR já supera a pesquisa da instituição nacional.

A pesquisa é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que conta com 2% da receita tributária anual do Governo do Estado.

SEGURANÇA E SIGILO – As entrevistas duram de 10 a 15 minutos, em média, e os profissionais são identificados com coletes do IPARDES, crachá com foto e informativos sobre a pesquisa. As informações são coletadas de maneira anônima e protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com uso exclusivo para fins estatísticos. De acordo com o IPARDES, a participação da população é fundamental para que a pesquisa seja bem-sucedida, contemplando todas as particularidades das diferentes regiões do Estado.