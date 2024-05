Isabelly: um foragido, suspeito encarcerado e acusado nega, mas quinze já depuseram

Veja as últimas novidades do fato que chocou o Paraná

Isabelly Aparecida Ferreira Moro (fotos), de 23 anos, permanece inconsciente e intubada na Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital Universitário de Londrina. Seu estado é muito grave.

A 12ª SubDivisão Policial (delegado adjunto Tristão Borborema ) e a Delegacia da Mulher de Jacarezinho ( delegada Caroline dos Santos Fernandes) trabalham juntas. Tentativa de feminicídio é apenas uma das linhas de investigação.

Quinze pessoas já depuseram.

Um ex-namorado da vítima teve o carro incendiado criminalmente no final de fevereiro (um homem ateou fogo no veículo estacionado na rua), o que pode ter relação com o acontecido em torno de 11h19m desta quarta-feira, dia 22. Isabelly foi vítima de um ataque com líquido corrosivo que seria ácido na Alameda Padre Magno, perto da First Training Academia da Neia, na Vila Ageo, de onde acabara de sair a pé.

A jovem teve a face atingida e também engoliu a substância, e saiu correndo, cambaleante. Ferimentos na região do rosto, boca e tórax.

No final de um vídeo (publicado acima) aparece o principal suspeito caminhando com uma sacola nas mãos. Ele usa uma peruca loira.

Um outro suspeito está foragido.

E mais, um ex-namorado, está preso por outro motivo e teria “mandado matar” aquela que foi sua convivente. Pessoas próximas de Isabelly indicam que ele seria violento e a causa do fim do relacionamento agressão física, inclusive com a moça apresentado hematomas meses atrás quando ainda se encontravam.

O crime, obviamente, foi premeditado. Motivo seguramente fútil e sem direito a defesa. Ou seja, juridicamente já são três qualificadoras.

A sacola preta e um copo que estavam molhados teriam sido analisados, mas o laudo pericial não foi divulgado. O produto utilizado no atentado está sendo investigado quimicamente num laboratório de Curitiba.

A mãe, Regiane Ferreira (foto abaixo) pediu orações e também para respeitar seu momento de angústia, ” a polícia é quem deve dar notícias”, disse.

O jovem Geovany Manfré (foto abaixo) tem sido “julgado e condenado” em rede social (lembrando que rede social não é jornal). Em aplicativos como o WhatsApp também.

Por isso, escreveu a seguinte Nota de Esclarecimento:

Venho a público esclarecer uma situação grave e injusta que está ocorrendo. No dia 22 de maio de 2024, em Jacarezinho, houve uma tragédia em que uma jovem teve ácido jogado em seu rosto. Infelizmente, está circulando em um grupo de WhatsApp a minha imagem, acusando-me falsamente de ser o autor desse crime.

Gostaria de deixar claro que essa acusação é completamente infundada. No horário em que o crime ocorreu, como evidenciado por vídeos disponíveis na internet, eu estava em casa almoçando com a minha família. Peço encarecidamente que parem de divulgar informações sem qualquer base ou prova, pois isso constitui crime.

Já tomei as medidas legais iniciais, registrando um boletim de ocorrência. Junto com minha advogada, estou tomando providências para identificar a pessoa responsável por essa difamação e todos aqueles que estão compartilhando essas informações falsas. Calúnia e difamação são crimes e não serão tolerados.

Desejo sinceras melhoras à jovem vítima dessa atrocidade e espero que o verdadeiro responsável seja encontrado e pague pelo que fez.

Peço que esta nota de esclarecimento seja amplamente compartilhada, para que a verdade chegue ao maior número possível de pessoas. Agradeço a compreensão de todos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Jacarezinho.

O Npdiario acompanha e traz mais detalhes a qualquer momento.