Itaipu Binacional patrocina o 103º aniversário de Siqueira Campos

Parceria histórica com a maior empresa de geração de energia renovável do mundo

A cidade de Siqueira Campos anuncia a celebração do patrocínio com a Itaipu Binacional para o seu tão aguardado 103º Aniversário. Sob o lema inspirador “Integração que gera energia e desenvolvimento,” a líder mundial na geração de energia limpa e renovável une forças com a cidade para criar um evento que promete ser o maior de sua história.

Esta colaboração histórica com a Itaipu Binacional, é acreditando no trabalho sério que está sendo desenvolvido em Siqueira Campos pela atual gestão do Germano e Paulão. Através deste patrocínio, a energia renovável e os valores de responsabilidade ambiental da Itaipu Binacional serão incorporados ao coração das festividades.

Programação Prévia

A programação diversificada do 103º Aniversário de Siqueira Campos, enriquecida pelo patrocínio da Itaipu Binacional, promete emocionar e envolver moradores e visitantes. Alguns destaques da programação incluem:

18 a 21 de setembro: Olímpiadas Escolares Municipais – Um showcase esportivo que destaca o espírito atlético da juventude local.

21 de setembro: Ações Ambientais – Um compromisso conjunto para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

22 de setembro: Show Nacional com Edson e Hudson – Uma noite de entretenimento musical de alta energia.

23 de setembro: Inauguração da Casa da Cultura – Um espaço dedicado ao crescimento cultural e artístico da comunidade.

23 de setembro: Show com Jair Supercap – Uma apresentação eletrizante em honra ao aniversário da cidade.

24 de setembro: Corrida Pedestre e Mountain Bike – Um evento esportivo emocionante para entusiastas da atividade física.

