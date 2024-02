Itaipu Binacional e AMP consolidam a parceria (VÍDEOS)

Programas de educação e saúde melhoram situação de paranaenses

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar Santos, lançaram, neste final de semana, em Curitiba, o “Programa de Capacitação AMP 4.0”, que vai beneficiar 16 mil servidores e servidoras municipais de todas as 399 cidades paranaenses.

Esses profissionais serão capacitados, por meio do convênio assinado, com cursos gratuitos de pós-graduação em quatro áreas: autismo; licitação e contratos na Lei 14.133/2021; gestão de esporte e lazer; e alfabetização e letramento. A Itaipu está investindo R$ 48 milhões no programa.

O lançamento do programa foi no Restaurante Novo Madalosso, no bairro de Santa Felicidade (fotos), e contou com a presença de prefeitos e prefeitas de todo o Estado, que foram convidados a aderir ao termo de adesão do programa, além de autoridades estaduais e federais.

As inscrições foram abertas e prosseguem até o próximo dia 29 de fevereiro. Podem se inscrever tanto os(as) servidores(as) concursados(as) quanto os(as) comissionados(as). Os cursos serão oferecidos nos formatos de Educação a Distância (EaD) e presencial, com cinco encontros em todas as 19 cidades-sede das 19 associações regionais de municípios do Paraná.

Segundo Enio Verri, a ideia é que todos os 399 municípios do Paraná tenham em seu corpo de carreira quadros qualificados para trabalhar com autismo, esporte, cultura e, principalmente, estejam aptos para fazer bons projetos e obter recursos tanto em Curitiba como em Brasília.

“Se as prefeituras têm qualidade e fazem bons projetos, recebem mais recursos. Com isso, os prefeitos e prefeitas podem fazer uma melhor gestão, investir mais em políticas públicas e ter um olhar de longo prazo”, explicou o diretor-geral de Itaipu.

Para ele, “essa é uma maneira de Itaipu estar presente na vida dos municípios, de forma transformadora e não de forma assistencialista”.

“Essa parceria vai transformar os municípios, que mais qualificados, terão melhores servidores, capacitação e, principalmente, agilidade, aumentando os indicadores tanto econômicos como também sociais de cada um dos 399 municípios do Estado”, destacou Edimar Santos.

A prefeita de Pérola, Valdete Cunha, afirmou que a capacitação dos servidores é necessária, e elogiou os temas de pós-graduação escolhidos para os cursos. “O melhor é que vamos poder capacitá-los sem nenhum custo. Além de atenderem uma demanda dos municípios, vão possibilitar a melhoria do atendimento público e deixar nossos servidores trabalhando muito mais animados, muito mais empoderados”, avaliou.

Autismo – O destaque do programa é a oferta de vagas de pós-graduação em autismo, que utiliza o chamado Programa TEACHH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children – Tratamento e Educação Para Crianças Autistas e/ou com Problemas Relacionados à Comunicação).

O método foca na aprendizagem a partir da valorização das capacidades cognitivas de cada indivíduo. Além disso, baseia-se na adaptação dos ambientes, facilitando os novos aprendizados nas mais diversas ocasiões, como escola, casa, trabalho e outros.

AMP – Fundada em 20 de agosto de 1964, a Associação dos Municípios do Paraná foi declarada entidade de utilidade pública pela Lei Estadual 5455, de 24 de dezembro de 1966. De caráter privado, a AMP é apartidária, filiada à CNM (confederação Nacional dos Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual.