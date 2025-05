Izabelly promete revelar detalhes do caso: assista agora

Parece estar tranquila

Isabelly Aparecida Ferreira Moro (fotos), hoje com 24 anos, tem uma vida normal atualmente, sem sequelas. Ela trabalha numa loja de roupas femininas. Só que no dia 22 de maio do ano passado foi vítima de um crime covarde. O Npdiario deu a notícia em primeira mão em mais um furo nacional (e com detalhes) que aconteceu às 13h19m daquela quarta-feira.

Foi vítima de um ataque com líquido que seria ácido (descobriu-se depois que era soda cáustica) na Alameda Padre Magno, perto da First Training Academia da Neia, na Vila Ageo, de onde acabara de sair a pé.

Permaneceu internada 14 dias na Santa Casa de Jacarezinho em estado grave. O ex-namorado, Marlon Ferreira Lemes, foi quem arquitetou o ataque (aparece no vídeo abaixo), enquanto a atual companheira, Débora Aparecida Custódio Ferreira, executou o crime. A jovem teve a face atingida e saiu correndo, desesperada.

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que os dois acusados serão avaliados por um Conselho num Tribunal do Júri. Ainda não há data para o julgamento

A decisão contra o ex-companheiro (encarcerado na cadeia jacarezinhense) e a atual namorada (presa na carceragem feminina em Santo Antônio da Platina), é do juiz Renato Garcia, da Vara Criminal local. Defesa obviamente vai recorrer da decisão. Nesta terça-feira, dia 20, a jovem gravou um vídeo ao qual a reportagem teve acesso. A garota, que recebeu milhares de orações enquanto estava hospitalizada, disse esperar Justiça e adiantou, sem detalhar quando, que dará detalhes ainda desconhecidos sobre o fato. Na ocasião do fato, a 12ª SubDivisão Policial (delegado adjunto Tristão Borborema ) e a Delegacia da Mulher de Jacarezinho ( delegada Caroline dos Santos Fernandes) trabalharam juntas. Tentativa de feminicídio já era uma das linhas de investigação. No documento oficial, o magistrado considerou que o crime foi praticado com as seguintes qualificadoras: Não possibilitou a defesa da moça; motivo fútil(ciúmes) e meio cruel (produto químico altamente corrosivo). Se condenados, ficarão reclusos de dois a cinco anos, além de multa. Essa pena foi estabelecida por uma nova lei que aumentou as punições para crimes de feminicídio, incluindo a tentativa. Antes, a tentativa de homicídio (que era como a tentativa de feminicídio era chamada) tinha penas menos severas.