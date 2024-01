J.Távora e Quatiguá LAMENTAM a morte DE LEVI MORENO

Comerciante tinha 69 anos e era muito querido na região

Sob forte emoção, foi sepultado na tarde de sábado, dia 20, o corpo de Levi Moreno (fotos) no Cemitério Municipal de Quatiguá. O cortejo fúnebre percorreu as principais ruas.

Levi estava internado desde o dia 5 deste mês na UTI Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Londrina após sofrer acidente no último dia quatro (uma quinta-feira) às 10h40m no KM 296 da PR-092 e que envolveu dois veículos, também em Quatiguá.

O abalroamento transversal aconteceu no trecho entre Joaquim Távora. Duas picapes Fiat Strada (placas de Ribeirão do Pinhal e Quatiguá) sendo que uma em estrada rural. Batida foi no cruzamento com a rodovia estadual. Os dois motoristas e uma passageira sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital de Quatiguá por populares.

Tinha 69 anos.

Deixou a esposa, filhos, netos e quatro irmãos (Nivaldo, da Casa Nova de Carlópolis; Jairo, da Dois Irmãos de Quatiguá, Benjamin e Josias, da Julyane Modas).