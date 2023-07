Bandido atira em PM mas acaba morto na zona rural de Jaboti

Ele tinha mandado de busca e apreensão

Nesta terça-feira, 18, a Polícia Militar de Jaboti deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na Estrada Rural, bairro Barra Seca.

No local, um suspeito, ao perceber a aproximação das equipes, fugiu de sua residência pelos fundos do sítio, com uma arma de fogo, e disparou contra os policiais, que revidaram e o rapaz foi alvejado. Contra ele, recaía mandado.

A equipe de socorro foi acionada e atestou o óbito. Em seguida, a Polícia Civil e Científica e o Instituto de Medicina Legal (IML) tiveram de realizar procedimentos cabíveis. Na casa, encontradas duas armas de fogo, quatro aparelhos celulares, um notebook, R$ 2.500,00, mudas de maconha, 6g de maconha, quatro unidades de ecstasy, além de 10g de crack, que foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Dois menores também estavam no local e foram entregues aos conselheiros tutelares presentes.