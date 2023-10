Internacional: Jovem jacarezinhense em 2º lugar em Concurso

Evento conceituado se realizou no Panamá

A jovem Ana Livia Corrêa Pereira (fotos), de 15 anos, disputou na cidade do Panamá (mesmo nome do país) do Concurso Miss Teen Beauty Internacional. Aconteceu de 20 a 27 de setembro, e a adolescente ficou em 2º lugar, sendo coroada como Vireina Teen Beauty internacional 2023.

Na América Central, desfilou sua beleza, simpatia e charme.

Diretor nacional: Leandro Anthony

Direito Internacional: Maxi Mancuello

Make: Marlon Pallazo

Estilista: Alex Fão

Apoio :

Prefeitura de Jacarezinho

Secretaria da Cultura

Npdiario

Projeto Matheus 25

Supermercado Supercenter (Rede Molinis)

Angela Vieira

UENP

Pele dourada

Elaine Ricardo.

Ela faz agradecimento especial a todos os amigos, familiares, ao prefeito Marcelo Palhares e vice-prefeita Patrícia Martoni.