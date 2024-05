Jacarezinho abre fase REGIONAL dos J.E.P.s

Abertura nesta sexta-feira, 03

O município de Jacarezinho já se prepara para a fase regional dos Jogos Escolares que terão início nesta sexta-feira, 3. Nesta fase serão 12 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que irão enviar seus representantes para a disputa de competições de futsal, handebol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

A cerimônia de abertura acontecerá na sexta-feira, 3, de maio no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira. Além do local do evento, também serão palco das competições as quadras do IF, SESC, Colégio Estadual Luiz Setti e a pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde (antiga Faculdade de Educação Física).

A expectativa é de aproximadamente 1.300 atletas, mais professores, dirigentes, árbitros e equipe organizadora. As equipes vencedoras irão disputar a fase macrorregional na cidade de Cambará em junho com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz.

“Tenho a certeza que será um grande evento em nossa cidade. Irá receber atletas de toda a região movimentando o cenário esportivo e também fomentando o comércio local”, comenta Marcelo Palhares. A edição de 2023 aconteceu na cidade de Cambará.

A edição 2024 dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que começa em 3 de maio, vai comemorar, também, os 70 anos de existência da competição. Um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os Jeps reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol e xadrez (além de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e golf7, disputados apenas nas fases finais).