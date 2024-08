Jacarezinho: acidente complexo deixa UM condutor machucado

Carro da Usina Dacalda envolvido

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, na segunda-feira, 20, atendeu um acidente em Jacarezinho, na PR-431.

Um Mercedes Benz, de Ipaussu(SP), conduzido por homem (54 anos), trafegava na Rodovia, no sentido a Cambará. No Km 52, envolveu-se em acidente complexo com um Fiat/Mobi, de Belo Horizonte/MG, cujo motorista era um homem (46 anos), bem como com um Hb20/Hyundai, dirigido por mulher (27 anos), que estavam em sentido contrário.

Apenas o motorista do caminhão teve ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho.