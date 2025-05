Jacarezinho avança com o PROGRAMA “LIXO META ZERO”

Desvia mais do que o dobro da média nacional de resíduos do aterro sanitário

Jacarezinho vem se destacando como referência em gestão de resíduos sólidos e políticas sustentáveis no Norte Pioneiro. Há cerca de um ano, o município implantou o Programa Lixo Meta Zero, iniciativa inovadora que tem como principal objetivo transformar a relação da população com o lixo, incentivar a coleta seletiva e reduzir drasticamente a geração de resíduos enviados ao aterro sanitário.

Uma das ferramentas estratégicas do programa é o Reciclômetro, sistema que mede mensalmente a quantidade de material reciclado, compostado e desviado do aterro, além de outros percentuais. A tecnologia foi desenvolvida pela startup socioambiental Recicla Connect e permite monitorar o desempenho do município na área de sustentabilidade, além de apoiar a gestão pública com dados concretos para a tomada de decisões.

No primeiro quadrimestre de 2025, os dados do Reciclômetro mostraram que Jacarezinho alcançou 11,7% de desvio de resíduos do aterro sanitário, mais que o dobro da média nacional, estimada entre 3% e 4%. Nesse período, o município recolheu e comercializou em média 82,7 toneladas de recicláveis por mês. A meta é ousada, atingir 30% de desvio até junho de 2026 e chegar a 90% até 2030.

De acordo com relatório técnico da Recicla Connect, o sucesso do programa se deve a ações estruturadas que envolvem reciclagem inclusiva, comunicação social, capacitação técnica e a valorização dos catadores e agentes ambientais. A próxima fase do Programa prevê a criação de ecopontos, implantação de centrais de compostagem, modernização dos centros de triagem e maior integração com secretarias municipais como Educação, Saúde e Assistência Social.

Desde sua implantação, o Programa Lixo Meta Zero já promoveu uma série de ações estratégicas. A mais emblemática foi o mapeamento inédito dos resíduos do município. Pela primeira vez em 125 anos, Jacarezinho passou a mensurar com precisão a quantidade de lixo gerada, reciclada e compostada.

Ações de destaque incluem:

• Confecção e entrega de uniformes aos trabalhadores da coleta;

• Produção de materiais educativos em parceria com a Assomarja (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jacarezinho);

• Implantação de outdoors informativos e ações nas redes sociais;

• Participação ativa em eventos como a Geniuscon 2024, voltada à inovação;

• Impacto direto e indireto em mais de 70 catadores autônomos, promovendo inclusão e renda.

A experiência de Jacarezinho mostra que, com planejamento, tecnologia e compromisso coletivo, é possível transformar a gestão de resíduos em uma alavanca de desenvolvimento sustentável. A cidade segue firme no propósito de se tornar uma Cidade Lixo Zero, ao lado de referências nacionais como Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), reforçando seu protagonismo regional na área ambiental.