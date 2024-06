Jacarezinho: carro pega fogo no centro

Colidiu contra o muro de uma casa

A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta quarta-feira, 12, atendeu acidente no Centro.

Os PMs estavam realizando patrulhamento na Rua Dom Fernando Taddey quando avistaram um veículo, VW Santana cinza, que estava em chamas. O Corpo de Bombeiros já estava no local para conter o incêndio.

Os policiais prestaram apoio na situação e, após controlada, conversaram com o condutor do veículo. Ele informou que enquanto dirigia ouviu um barulho vindo da parte debaixo do veículo e instantaneamente já se iniciaram as chamas.

Nesse momento o condutor saiu do veículo em movimento, que veio a colidir contra o muro de uma residência. O morador da casa atingida estava presente no local e entraram em acordo sobre o dano causado.

Importante salientar que não houve feridos e o condutor do veículo foi orientado quanto aos procedimentos a serem adotados.