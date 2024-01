Jacarezinho constrói primeiro canil público do NORTE PIONEIRO

Licitação em fase de recursos; cidade será primeira a oferecer esse tipo de estrutura na região

A construção do canil municipal de Jacarezinho se aproxima de se tornar realidade. O processo licitatório para execução do projeto está em fase de recurso e a projeção de momento é que as obras tenham início já nos próximos meses. O investimento será na casa dos R$ 300 mil.

A iniciativa da prefeitura é do começo do ano passado, entretanto outras situações emergenciais, principalmente em virtude de estragos causados pelas chuvas, acabaram por fazer com que o projeto do canil não tenha sido concretizado conforme o esperado inicialmente.

Com o projeto idealizado pela própria equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano, o aviso de licitação foi publicado em 13 de dezembro do ano passado, enquanto neste último dia 11 houve a abertura da documentação das empresas interessadas em executar a obra.

O próximo passo, em caso da não existência de recursos das empresas participantes, será a abertura das propostas de preço e a posterior formalização do vencedor – no caso, a empresa que apresentar a proposta com o menor valor. Esta fase deve ser concluída ainda neste mês.

“Existe uma demanda séria em Jacarezinho e a ideia é que possamos amenizar consideravelmente a situação dos cachorros vivendo em situação de rua. Era um compromisso que assumimos e um tema debatido já há bastante tempo pela nossa gestão“, explica o prefeito Marcelo Palhares.

O canil será construído em uma área próxima ao aterro sanitário de Jacarezinho, com uma área de 185m²m entre espaço para abrigar os cães e setor administrativo. A capacidade inicial será de abrigar 48 animais de forma simultânea.

TAC – É importante frisar que o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) assinado pelo município junto ao Ministério Público para construção do canil é posterior a tramitação do projeto na prefeitura.

Porém reflete o entendimento conjunto das partes sobre a necessidade da obra pela demanda existente em animais de situação de abandono.