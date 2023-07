Jacarezinho contrata vigilância à Escolas

Profissionais atuarão nas Escolas e na guarda de próprios municipais

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Diretoria Geral de Licitações, torna público o aviso de licitação referente ao Processo nº. 3329/2023, para a contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e Secretaria Municipal de Administração, conforme Memorial Descritivo – Anexo I do Edital de Licitação.

O valor máximo estipulado para o certame é de R$ 2.050.369,20 (Dois milhões, cinquenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), sendo o procedimento conduzido na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por Item.

Cronograma do Pregão Eletrônico:

– Abertura do recebimento das propostas: Às 17:00 Horas do dia 27/07/2023

– Encerramento do recebimento das propostas: Às 08:00 Horas do dia 10/08/2023

– Abertura das propostas: Às 08:00 Horas do dia 10/08/2023

– Início da sessão de disputa de preços: 09:00 Horas do dia 10/08/2023

Os interessados em participar da licitação poderão obter o Edital completo acessando o site oficial do município em http://jacarezinho.pr.gov.br/licitacao ou solicitá-lo diretamente ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município, por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3911-3018. Além disso, o Edital também está disponível sem custos no endereço eletrônico www.bll.org.br

A Diretora Geral de Licitações, Elaine Cristina Consolin, ressalta que o município busca a transparência e a competição justa entre os interessados, garantindo, assim, a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública e, consequentemente, para toda a comunidade.

A abertura deste processo licitatório é mais um exemplo da responsabilidade e compromisso do município de Jacarezinho com a busca de serviços de qualidade, visando ao bem-estar dos cidadãos, o zelo com as crianças, e à preservação do patrimônio público.

Informações Resumidas:

– Processo nº. 3329/2023

– Pregão Eletrônico nº. 66/2023

– Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para as Secretarias Municipais de Educação e Administração.

– Valor Máximo: R$ 2.050.369,20

– Modalidade: Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por Item

– Abertura das Propostas: 27/07/2023 às 17 horas.

– Encerramento das Propostas: 10/08/2023 às 08:00 Horas

– Abertura da Sessão de Disputa de Preços: 10/08/2023 às nove horas.