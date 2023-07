Jacarezinho: Exemplo real em tecnologia e inovação em todo o Paraná (confira vídeo)

Exemplos criativos se avolumam em todos os segmentos

Exclusivo: O secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Marcelo Rangel, estará na tarde desta quarta-feira, dia 26, no Sebrae de Jacarezinho. A presença não é aleatória.

O município de Jacarezinho está se consolidando como um líder em ações tecnológicas e inovadoras na região. Com suas modernas legislações voltadas para o setor, se tornou referência ao oferecer soluções avançadas para a administração pública e impulsionar o desenvolvimento local.

Algumas das ações já implementadas incluem o Botão do Pânico nas escolas, que está em funcionamento há mais de um ano. Esse sistema permite acionar rapidamente as autoridades em caso de situações fora do comum, como atos de marginais. Além disso, há estudos em andamento para a implantação de câmeras com reconhecimento facial nas escolas.

No setor de transporte escolar, 12 ônibus já possuem sistemas de monitoramento com inteligência artificial e a capacidade de emitir alertas.

Conexão – Jacarezinho também está planejando a construção de uma infraestrutura de fibra óptica para interligar todos os prédios públicos, além da instalação de pontos de Wi-Fi gratuitos pela cidade, garantindo uma conexão abrangente e acessível para os cidadãos.

O prefeito de Jacarezinho Marcelo José Bernardeli Palhares (fotos e vídeos) ressalta, que além das iniciativas já realizadas, há outras que estão em projeto como é o caso da cidade conectada pelas redes Wi-Fi que tendem a melhorar a vida do cidadão com o uso da tecnologia. “Vamos colocar Wi-Fi em toda a cidade. Vamos fazer o projeto piloto em um bairro primeiro”, frisou.

Há ainda um projeto de criação de um sistema eletrônico de videomonitoramento na cidade com inteligência artificial, que analisará comportamentos, reconhecerá veículos e rostos. Essa ideia está em fase de mapeamento das necessidades.

“Estamos fazendo o cercamento digital, onde colocaremos câmeras em toda a cidade e poderemos ver o carro entrando na cidade e se esse carro tem algo de errado para acionar a polícia. Teremos câmeras de reconhecimento fácil quando passarem em locais de mais movimento”, destaca Marcelo.

Uma das principais conquistas da atual gestão é a implementação da Lei Municipal de Inovação, que facilita a contratação de startups e soluções tecnológicas inovadoras para a administração pública, sem a necessidade de licitação. Essa iniciativa coloca Jacarezinho na vanguarda da adoção de novas tecnologias para aprimorar os serviços públicos e impulsionar o empreendedorismo local.

Além disso, o município criou o Fundo Municipal de Inovação, que permite a captação de recursos por meio de emendas estaduais e federais para impulsionar o setor tecnológico. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (COMCIT) desempenha um papel fundamental na busca por parcerias e recursos para apoiar a inovação em Jacarezinho.

Para fomentar ainda mais a inovação, estão em funcionamento as câmaras temáticas de Inovação e Indústria, que reúnem especialistas e representantes do setor para discutir soluções relacionadas à indústria 4.0. Além disso, está em processo de criação a Governança Destino Turístico Inteligente (DTI), visando impulsionar o turismo na região por meio da tecnologia.

Outra iniciativa que pode impulsionar Jacarezinho e toda a região do Norte Pioneiro é a produção de gás biometano, abastecerá empresas e, futuramente, até mesmo residências no município, é o que acredita o chefe do executivo.

O projeto já está em andamento e conversas avançadas para que saia do papel o quanto antes. Para o gestor, essa será uma transformação significativa para a cidade. “Desde que entrei temos criado muita inovação para que venham empresas e que consigamos melhorar a vida de cada cidadão”.

Jacarezinho também se prepara para a chegada da tecnologia 5G. A cidade já protocolou os documentos necessários e tem a expectativa de se tornar uma das primeiras do Paraná, na faixa dos 40 mil habitantes, a contar com essa infraestrutura avançada. Essa implementação será um marco para a conectividade e o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras na região.

Ainda implantação da Sandbox, um ambiente experimental de inovação científica, tecnológica e empreendedora. Por meio do decreto nº 8.580/2022, a administração pública pode testar e contratar soluções consideradas inovadoras, proporcionando um ambiente favorável para startups e empresas do setor.

A administração também investe na criação de um coworking, (uma nova maneira de pensar o ambiente de trabalho. Seguindo as tendências do freelancing e das start-ups) com um investimento de R$ 1,5 milhão do governo estadual.

Haverá o desenvolvimento tecnológico e o estímulo ao empreendedorismo, incentivando a colaboração de firmas inovadoras.

A prefeitura de Jacarezinho está comprometida em fornecer um atendimento simplificado e direto à população, adotando o atendimento pelo WhatsApp através do número 43 39113023, com o auxílio de um chatbot.

Também em fase de testes internos está um aplicativo de atendimento ao cidadão.

Além disso, projetos como o tour virtual permitem aos cidadãos explorar virtualmente os locais turísticos da cidade através de dispositivos móveis além de pontos de acessos itinerantes como em feiras e na tradicional Fetexas.

Ainda na área do turismo a tecnologia será implantada na criação de rotas ciclísticas inteligentes por meio de um aplicativo e totens com QR Code para informações sobre trajetos em pontos estratégicos. Há ainda projeto que já teve início de transformar a Rodoviária Nova em ponto de informação turística com as paisagens turísticas plotadas nas paredes, um totem com o tour via web de forma fixa e uma sala cultural.

Outro ponto que merece destaque na cidade é o georreferenciamento, inclusive com mapeamento do Cemitério São João Batista, que permitirá o lançamento de um aplicativo nos próximos meses com informações sobre os entes queridos sepultados no local. Está prevista ainda a instalação de um totem com QR Code na entrada para detalhes sobre cada túmulo.

Palhares está comprometido em oferecer serviços de saúde mais acessíveis por meio da telemedicina, disponibilizando consultas com especialistas de forma remota. No programa “Qualifica” a prefeitura irá oferecer curso de programação onde Jacarezinho formará programadores, uma profissão pensando no futuro. Segundo o prefeito, os alunos devem sair do curso já com indicação de trabalhos.

Com todas essas iniciativas, Jacarezinho se destaca como um polo de inovação tecnológica no Norte Pioneiro. O município está determinado em atrair empresas e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, fortalecendo a economia local e posicionando-se como um referencial em termos de tecnologia e inovação.

