Jacarezinho foca em NOVAS tecnologias

Alunos do fundamental, médio, técnico e superior e membros da comunidade podem participar da maratona

Para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para o campo, será realizada, nos dias 16 a 18 de outubro, durante a nona edição da GeniusCon, em Jacarezinho, uma maratona de soluções entre estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior, e a comunidade em geral.

O desafio propõe a criação de soluções para mão de obra, produtos diferenciados, energia limpa e renovável e economia circular. As inscrições estão encerradas.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, explica que o hackathon será voltado para a criação de soluções que resolvam gargalos enfrentados por pequenas propriedades rurais da região, como a falta de mão de obra. A maratona busca incentivar o empreendedorismo ao explorar as oportunidades do norte pioneiro, propondo desafios como a automação de estufas orgânicas, otimização e mecanização de operações no campo, além de melhorias na logística.

“O objetivo é que jovens estudantes e membros da comunidade tragam soluções inovadoras para essas necessidades, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região”, diz.

O presidente do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro do Paraná, Leandro de Azevedo Lima, afirma que o desafio terá a participação de empresas nas mentorias e bancas de avaliação, e também de representantes do poder público. As melhores ideias poderão ser transformadas em Mínimo Produto Viável (MVP).

“Estamos falando de alunos do nível fundamental e médio, então, as soluções estarão no campo das ideias. Os mentores vão auxiliar no direcionamento, para que os projetos tenham aderência com as atividades deles”, conta.

A GeniusCon 2024, maior feira de inovação do Norte Pioneiro, acontecerá de 16 a 18 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho, como parte da programação da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Organizada pelo SRI do Norte Pioneiro, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho, a feira visa promover a conexão entre startups, estudantes e empresas, além de destacar as oportunidades de desenvolvimento tecnológico na região.