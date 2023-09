Governador vistoria obra em Jacarezinho

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho terá 37 consultórios e 10 salas de exame

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta sexta-feira (22) as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho, que vai oferecer atendimentos especializados à população de 22 cidades do Norte Pioneiro. O Governo do Estado está construindo, em parceria com os municípios, estruturas como esta em 12 diferentes regiões, com o objetivo de descentralizar o atendimento de saúde no Paraná.

O valor da obra é de R$ 23 milhões, dos quais R$ 22,6 milhões foram repassados pela Secretaria de Estado da Saúde e R$ 461 mil corresponde à contrapartida do município. A construção iniciou em maio deste ano e tem prazo de 12 meses para ser concluída. A previsão é realizar 16,8 mil serviços de apoio e diagnóstico por mês, 6,8 mil consultas médicas e 6,1 mil consultas com outros profissionais de saúde, como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.

“Fiz questão de fazer a vistoria do início da obra deste AME, que é um projeto muito importante. Jacarezinho vai ser a central de atendimento de diversas especialidades médicas em todo o Norte Pioneiro”, disse Ratinho Junior, que fez a visita acompanhado do prefeito da cidade, Marcelo Palhares. “E esse programa está sendo levado a todo o Paraná para fazer com que o atendimento especializado fique mais próximo das pessoas. Elas terão acesso a consultas e cirurgias de ortopedia, cardiologia, oftalmologia e muitas outras especializadas”.

A estrutura terá uma área de cerca de 3,5 mil metros quadrados, com 37 consultórios e 10 salas de exame. Junto ao atendimento médico especializado, a unidade também vai oferecer atendimento multiprofissional, exames laboratoriais e por imagem, além de contar um Centro de Especialidades Odontológicas e um Laboratório de Prótese Odontológica.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a estrutura é preparada para atender a população pelo menos pelos próximos 30 anos. “A construção dos AMEs é uma política do Governo do Estado para que as pessoas se desloquem menos a locais distantes para fazer um procedimento médico. Não dá mais para transferir os pacientes daqui do Norte Pioneiro para fazer uma cirurgia de hérnia em Curitiba”, disse. “Por isso estamos construindo o AME e investindo em outros hospitais da região”.

MUNICÍPIOS – O projeto foi pactuado entre a Secretaria da Saúde, o município de Jacarezinho e o Consórcio Intergestores de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), com o objetivo de ampliar a oferta regionalizada de serviços ambulatoriais especializados. Ele vai atender a população da 19ª Região de Saúde, que abrange 22 municípios.

Segundo o Censo 2022, são cerca de 280,2 mil habitantes beneficiados, moradores das cidades de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

EM ANDAMENTO – Além de Jacarezinho, o Governo do Estado também está implantando a estrutura do AME em outros 11 municípios, com investimento de cerca de R$ 230 milhões. Elas serão implantadas nos municípios de Almirante Tamandaré, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Paranavaí, Irati, Cianorte, Ivaiporã, União da Vitória e São José dos Pinhais, além da unidade universitária de Ponta Grossa e a do Litoral, em Paranaguá.

As unidades de Jacarezinho, Ivaiporã, Irati e Ponta Grossa estão mais adiantadas. Em Campo Mourão, Cianorte e Paranavaí também já foi iniciada a construção. Está em processo de licitação o AME de São José dos Pinhais, que aguardando a homologação, foi feito o processo de instrução do convênio de Almirante Tamandaré e, em União da Vitória, o projeto já foi licitado e aguarda a assinatura da ordem de serviço.

As estruturas são divididas em duas modalidades. Na primeira, contempla 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Além do atendimento ambulatorial, alguns AMEs contarão com Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises. Os municípios de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Paranavaí e São José dos Pinhais, por exemplo, integram este pacote. Cada um poderá chegar a 20 mil consultas por mês. O investimento nestas obras passa de R$ 125 milhões.

No tipo II, as obras incluem cerca de 2,5 mil metros quadrados de área, com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Nesta modalidade estão inseridos os municípios de Cianorte, Irati, Ivaiporã e União da Vitória, num investimento de mais de R$ 71 milhões. A capacidade de cada unidade será de cerca de 12 mil consultas mensalmente.

HOSPITAL DE OLHOS – O governador também visitou o Hospital de Olhos Norte Pioneiro, que atende cerca de 40 municípios das regiões de Jacarezinho e Cornélio Procópio e faz 4,5 mil consultas, mil cirurgias, 2 mil atendimentos especializados em retina e 500 exames mensalmente. A unidade é particular, mas conta com um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para atender pacientes pelo SUS.