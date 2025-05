Jacarezinho: “Ilíada em Libras” aborda a cultura SURDA e a MITOLOGIA grega

Espetáculo com apresentação gratuita

O espetáculo “Ilíada em Libras – Canto I” será exibido em Jacarezinho neste domingo, dia 18 , às 20 horas no CAT (Conjunto Amadores de Teatro) , na Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro antes da sessão.

Conta com recursos de acessibilidade ampliada, incluindo guia-intérpretes de Libras tátil para surdocegos. Após Jacarezinho, o espetáculo segue para Londrina (31/05), Apucarana (01/06) e Jandaia do Sul (07 e 08/06).

Com produção da Fluindo Libras e da Cia Ilíadahomero de Teatro, a peça tem direção de Octavio Camargo e Rafaela Hoebel, e propõe um mergulho visual na narrativa da Ilíada, obra atribuída a Homero e considerada um dos marcos da cultura ocidental, adaptada à Língua Brasileira de Sinais (Libras). O ator Jonatas Medeiros interpreta em Libras a epopeia de Homero, dando vida a personagens como Zeus, Hera, Afrodite, Poseidon, Apolo, Atena, entre outros. A encenação conta ainda com a cenografia de Fernando Marés e iluminação concebida por Beto Bruel, operada nesta circulação por Fernando Dourado.

Afirmação estética da cultura surda – Para Rafaela Hoebel, diretora surda do espetáculo, o trabalho vai além da tradução e representa uma afirmação estética da cultura surda. “A Ilíada é uma obra de grande complexidade e profundidade, independentemente de ser acessada por pessoas surdas ou ouvintes. Como uma das bases da literatura ocidental, ela marca o início da escrita alfabética e impacta diretamente as línguas orais, como o português. No entanto, sua história ainda é pouco difundida — especialmente entre o público surdo. Ao dirigir a peça, nosso propósito foi transformar essa narrativa clássica em uma experiência acessível e sensível através da língua de sinais. Mais do que uma tradução, trata-se de um ato de protagonismo e valorização da cultura surda. A peça convida o público a reconhecer a força estética da Libras e a celebrar a diversidade das formas de narrar, sentir e viver a arte.”, disse.

Octavio Camargo, que atua há mais de uma década na pesquisa teatral em diálogo com a comunidade surda, destaca o momento atual do movimento cultural surdo no Paraná;

“O movimento cultural surdo em Curitiba vem ganhando destaque no teatro nos últimos 10 anos, culminando em 2024 e 2025 com a Mostra Surda no Festival de Curitiba. Em 2025, sete grupos de diversos estados brasileiros apresentaram seus trabalhos no Sesc da Esquina, sempre com sessões lotadas, demonstrando o alto interesse da comunidade surda em participar de eventos culturais e espetáculos produzidos em Libras.

Agora, teremos a oportunidade de levar o Canto 1 da Ilíada para cidades do Centro-Oeste e Norte paranaense, ampliando o acesso à arte em Libras no interior do estado. É um trabalho experimental que amplia as possibilidades expressivas da Libras, criando sinais específicos para heróis e lugares da mitologia grega, tornando este repertório acessível à comunidade surda. Nosso objetivo futuro é ainda mais ambicioso: realizar um ‘Homero em Libras’ com o texto integral, interpretado por artistas surdos”.

O ator Jonatas Medeiros relata que trazer a obra clássica para a Língua Brasileira de Sinais tem gerado outras iniciativas e desdobramentos. “Outro braço do projeto é a construção de corpos linguístico e poético com surdos poetas de várias regiões do Brasil, que, em uma rede de diálogos e construção de repertório, produzem poemas baseados em deuses e heróis, como se fossem nereidas a inspirar a empreitada tradutória performática desse trabalho. Essa construção ocorre por meio de oficinas sobre mitologia grega em Libras e trocas online. Além da circulação da Ilíada, estamos na fase de proto-tradução dos demais cantos, iniciando pelas sinopses dos cantos da Ilíada e Odisseia com poetas e artistas surdos”.

“Ilíada em Libras” é resultado de mais de uma década de pesquisa do núcleo Sala 603, em parceria com a Cia Iliadahomero e a produtora cultural surda Fluindo Libras, responsáveis pela produção do espetáculo.

Esta temporada conta com apoios da Prefeitura ASC – Associação dos Surdos de Curitiba, ASSJP – Associação dos Surdos de São José dos Pinhais e AML Cultural. Os espetáculos de circulação são viabilizados pelo Edital de Circulação 010/2023 da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura/Governo Federal.

Serviço:

Espetáculo “Ilíada em Libras – Canto I”

Jacarezinho (PR)

Datas: 17 e 18 de maio (sábado e domingo)

Horário: 20h

Local: CAT – Conjunto Amadores de Teatro

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro

Bate-papo após a sessão de 17/05 (sábado)

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Entrada gratuita (retirada dos ingressos antes na bilheteria do teatro).