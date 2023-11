JACAREZINHO inicia a programação de Natal

A partir do dia 14 de dezembro comércio terá horário estendido

A prefeitura de Jacarezinho deu início à programação de Natal com a realização do show da banda Jair Supercap e lançamento da decoração natalina, em evento realizado na Praça Rui Barbosa durante a noite deste domingo (26).

Diante de, mais uma vez, grande participação popular, a prefeitura iniciou as festividades típicas da época, que terão uma programação extensa para as próximas semanas – também em parceria com a Acija (Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho).

“Para nós mais uma vez uma satisfação muito grande em proporcionar uma época de Natal acolhedora e feliz, com um ambiente saudável e que tenha atividades para toda a família”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

“Como nos Natais anteriores, fizemos questão de ter uma programação diferenciada e uma decoração muito caprichada. Assim conquistamos a atenção e visita de moradores de municípios vizinhos e a ideia é manter esse ritmo, fortalecendo nosso comércio e valorizando a magia do Natal”, completa o gestor.

Nos próximos dias a prefeitura de Jacarezinho e a Acija vão divulgar detalhadamente o calendário da programação de Natal. Haverá uma série de apresentações e atividades em diferentes regiões do município.

A partir do dia 14 de dezembro o comércio passará a atender em horário estendido, até às 22h, exceto aos sábados e domingos.

É importante lembrar ainda que a Acija já está com a campanha de Natal em vigor, onde serão sorteados R$ 20 mil em vales compras para clientes dos comércios associados.