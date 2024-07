Jacarezinho LANÇA nova lei de licitações

Para ampliar participação de negócios locais

Com o objetivo de ampliar ainda mais a participação de empreendimentos locais nas licitações, a prefeitura de Jacarezinho lançou uma nova lei de processos licitatórios, com mais agilidade no pagamento e novos incentivos e facilidades a empreendedores do município em fornecer produtos e serviços para o município.

Após o decreto da Lei nº 4.468/2024, publicada no Diário Oficial da prefeitura na semana passada, foi realizado um evento para empresários e comerciantes locais no intuito de explicar as mudanças e incentivar cada vez a participação nas licitações.

Hoje Jacarezinho é o município com o maior volume de compras públicas de toda a região, investindo mais de R$ 100 milhões anuais na aquisição de produtos, bens e serviços. Cerca de 40% deste valor é destinado a empresas locais, que venceram os processos licitatórios.

Agora, com uma lei ainda mais abrangente, a perspectiva é que 60% de tudo que a prefeitura de Jacarezinho compre, seja de empreendedores do próprio município, aumentando ainda mais os recursos já milionários girando dentro da economia local através de compras públicas.

AGILIDADE NO PAGAMENTO – Um dos pontos amplamente explicados aos empresários e empreendedores é a agilidade que a prefeitura atua hoje em dia paga o pagamento das notas fiscais, com um prazo curto, de modo a não prejudicar os fornecedores.

E com a nova lei, as notas fiscais de micro e pequenas empresas locais terão prioridade na tramitação, devendo obrigatoriamente serem pagas em até sete dias contados a partir do recebimento do objeto.

SUCESSO – A nova lei de licitações é o aprimoramento de um processo já em execução e considerado sucesso: o programa Jacarezinho Compra Mais, onde empreendedores locais já têm sido capacitados e estimulados a se tornarem fornecedores do município.

Desde que o programa entrou em vigor, os valores destinados a negócios locais através das compras públicas praticamente dobraram, garantindo que empresas e comércios locais crescessem e gerassem mais emprego e renda para Jacarezinho.