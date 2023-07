Jacarezinho organiza três eventos (Vídeos)

GeniusCon, Ficafé e Feira de Sabores movimentarão região

Jacarezinho organiza para outubro deste ano três eventos. A GeniusCon 2023, Feira de Inovação, Ciência e Tecnologia, ocorrerá nos dias 4, 5 e 6, enquanto a 16.a Ficafé e 2.a Feira de Sabores do Norte Pioneiro serão realizadas nos dias 17, 18 e 19.

A GeniusCon é uma das maiores do setor no Norte Pioneiro, uma oportunidade de ver em primeira mão novidades tecnológicas de empresas e startups nacionais, com a difusão de conhecimentos. Busca conectar estudantes, pesquisadores, empresários e a população em geral para a troca de informações e experiências no campo da tecnologia e inovação.

Já a Ficafé e Feira de Sabores do Norte Pioneiro são eventos importantes para a região, que é um dos maiores produtores de café do Paraná. Trará novidades em técnicas e equipamentos utilizados na cafeicultura, além de oferecer uma variedade de produtos relacionados ao café e à gastronomia regional.

A meta é promover o intercâmbio entre profissionais e estudantes e as três iniciativas possuem um papel importante na economia regional, atraindo visitantes e turistas, e estimulando a geração de negócios e empregos na Região.

De acordo com o consultor do Sebrae, Odemir Capello (foto) , “esses eventos compõem um projeto sistêmico de longo prazo e são parte do processo que a gente trabalha no desenvolvimento regional. A GeniusCom tem todo o trabalho de inovação, não temos palestrantes famosos, os palestrantes somos nós, essa talvez seja a novidade: o que a gente trabalha é com o que a gente tem de inovação aqui para influenciar a própria comunidade. Às vezes você traz um caso lá do Vale do Silício, mas aqui é outra realidade”. Então, o que nós estamos fazendo, nós estamos, na GeniusCom e na Ficafé, elas têm a mesma configuração, a Genius colocando os cases que nós temos aqui no território, da UENP, do SEBRAE, do Instituto Federal, do SENAI, que trabalham aqui no território dos núcleos de ensino, disse, em entrevista exclusiva ao Npdiario neste início de semana.

Ele prosseguiu: “A gente trabalha aqui no território para mostrar, falar, gente, nós estamos fazendo, aqui não é Dubai, nem Israel, é Norte Pioneiro, e tem muita coisa legal. Então assim, a novidade é que nós estamos levando do Norte Pioneiro do Paraná, para o mundo. Essa é a configuração dos dois eventos, Genius com foco em inovação, Ficafé, com foco em produto diferenciado do agro”.