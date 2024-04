Jacarezinho: Pesquisa vira matéria do Globo Repórter (veja vídeo)

Desafios da alimentação no futuro

Foi exibida uma reportagem no jornalístico Globo Repórter (Rede Globo) sobre os desafios da alimentação no mundo no futuro (acima, um trecho).

Um destaque para o Norte Pioneiro foi que jovens de Jacarezinho, que estudam no Instituto Federal do Paraná – IFPR – explicaram sobre o seu projeto de pesquisa, que estuda entomofagia: o hábito de consumir insetos.

A iniciativa é coordenado pela professora Fabíola Dorneles.

Ela é casada e tem um filho de 3 anos. Nasceu em Alegrete (RS), e reside em Jacarezinho há 11 anos, quando passou no concurso do Instituto Federal.

Esse trabalho tem como tema principal o estudo de insetos como uma alternativa proteica na alimentação animal e humana. Os insetos alimentícios são criados no laboratório de biologia do campus e diversas análises são realizadas a fim de verificar o seu potencial como alimento seguro e nutritivo, tanto para animais como para o ser humano.

O projeto iniciou em 2018 e chegou a contemplar 18 estudantes do Curso Técnico em Alimentos. Com a pandemia e a conclusão do curso pela equipe pioneira, o projeto sofreu uma pausa, mas retornou em 2023 com uma criação ainda maior.

Atualmente, o projeto conta com 3 estagiárias bolsistas: Ana Clara Pracidelli Bertozi, Beatriz Pinzon e Emilly da Silva Nunes, além de cinco estudantes voluntários, todos do Curso Técnico em Alimentos do IFPR. As pesquisas são intensas e muitas novidades na área da entomofagia surgirão em breve.

Para a professora coordenadora do projeto: “É fantástico receber esse reconhecimento através do interesse da equipe em fazer uma reportagem, o que jamais imaginaria acontecer. O pessoal foi muito simpático e nos passou segurança, bem como valorizaram muito o nosso projeto. Maior felicidade é poder proporcionar uma experiência como essa aos nossos alunos, o que me deixou muito grata e feliz“, assinalou, gratificada.