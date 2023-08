Jacarezinho: Ratinho cancela presença em evento (veja vídeos)

Apresentador participaria de lançamento amanhã

Evento que será promovido nesta sexta-feira, dia primeiro, pela Amunorpi e Prefeitura de Jacarezinho será realizado normalmente no auditório da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Todos os detalhes previstos estão mantidos, só que o apresentador de TV, Ratinho (pai do governador Ratinho Jr) não comparecerá por imprevistos.

O artista virá em outra ocasião.

O apresentador costuma se referir com simpatia ao Norte Pioneiro em seu programa.

Abaixo, visitas que fez ao Npdiario (acompanhado do deputado federal Sandro Alex e do prefeito Professor Zezão) e na Cafeeira 2 Irmãos, no lançamento da nova versão do Café no Bule.