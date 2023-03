Jacarezinho registra mais empregos do que todos na região

Segundo números do Caged em janeiro

Jacarezinho foi o município onde mais se criou postos de empregos formais na região durante janeiro, segundo números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta semana através do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O número final é o resultado das contratações e demissões, sempre levando em consideração apenas empregos com carteira assinada, feitas durante o mês de janeiro. No período Jacarezinho registrou 393 admissões contra 305 desligamentos, resultando em um saldo de 88 postos de trabalho.

O dado positivo mantém a crescente dos números de empregos com carteira assinada de Jacarezinho. Ano passado, por exemplo, mesmo com a oscilação econômica ao fim dos 12 meses o saldo foi de 208 postos de trabalho – o que significa que o município fechou o ano com mais pessoas com emprego formal do que começou.

O prefeito Marcelo Palhares atribui o crescimento dos empregos no município aos esforços da gestão em criar um ambiente que estimule o empreendedorismo e facilite a integração entre o meio acadêmico e trabalhadores com o mercado.

“Ficamos felizes com a notícia de que estamos melhorando nossa colocação no Caged. Desde o começo da gestão temos nos esforçado para nos aproximar do empregador, entender suas necessidades, e divulgar as vagas que eles precisam. Ao mesmo tempo temos buscado meios de viabilizar qualificação para que os interessados possam estar mais aptos para as vagas. No ano passado fizemos isso em parceria com o Senai. E esse ano vamos ampliar esse trabalho dando início a um grande programa de capacitação de mão de obra em parceria com o Senac. Também temos a chegada de novas empresas. Enfim, são vários fatores que resultam nesse indicador positivo de Jacarezinho”, avalia.