Jacarezinho sedia o Festival Internacional de TEATRO em MAIO

Confira programação do XXI EnCena

A Prefeitura de Jacarezinho confirmou a programação do XXI EnCena (Festival Internacional de Teatro), que tem início no dia 18 de maio e promete transformar o município em um grande palco de cultura, arte e intercâmbio.

Com participação de grupos locais, regionais, nacionais e internacionais, a iniciativa deste ano traz como destaque o protagonismo feminino , valorizando espetáculos dirigidos, escritos e estrelados por mulheres.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 19h30, no Conjunto Amadores de Teatro, seguida de uma intensa programação com apresentações teatrais, mostras estudantis, espetáculos internacionais e ações culturais nas escolas do município.

fortalecendo ainda mais os cenários artísticos local e regional,

O evento conta com importantes parcerias e apoio de grupos e instituições culturais, fortalecendo ainda mais os cenários artísticos local e regional, além de promover formação, troca de experiências e valorização de novos talentos.

O XXI EnCena é realizado pela Prefeitural de Jacarezinho, através da Secretaria de Cultura e Turismo, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR)/ Campus Jacarezinho e pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT).

O festival recebe o apoio das Secretarias Estaduais de Cultura (SEEC), de Turismo (SETU) e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e do Serviço Social do Comércio (Sesc).