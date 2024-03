Jacarezinho: solucionado homicídio de JAPIRENSE

Vítima tinha apenas 20 anos de idade

Exclusivo: Por volta de 02h45 da madrugada da última terça-feira (05), Alan de Oliveira Coutinho (foto), 20 anos, natural de Japira, foi assassinado, cruelmente, no centro de Jacarezinho.

Imagens obtidas pelos investigadores indicam que a vítima, de profissão ignorada, caminhava pela via pública, quando foi perseguida por um rapaz, que pilotava uma bicicleta (foto) , quando foi alcançada na Rua Javari, iniciando uma aparente discussão diante de gesticulação das partes.

Ainda foi possível observar que o assassino imobilizou a vítima, derrubando-a no chão e pressionando o joelho sobre seus braços. Na sequência, usou uma faca para atingir um dos olhos do jovem, matand0-0. Não satisfeito, ainda desferiu chutes no rosto da vítima.

Investigações conjuntas entre policiais militares do serviço reservado (PM/P2) e agentes da 12ª. Subdivisão (Polícia Civil) identificaram a identidade do assassino na noite do dia 07. Trata-se de um adolescente, com passagens por roubo no Estado de São Paulo que, na Delegacia, confessou o crime.

Disse que a morte foi precedida por uma discussão banal. Após o crime, teria desfeito da faca em um riacho. Em sua casa, houve apreensão de roupas sujas de sangue e da bicicleta pilotada antes de cometer o assassinato.

Por requerimento da Polícia Civil e do Ministério Público, foi decretada a internação provisória do adolescente junto ao CENSE/Centro de Sócioeducação de Santo Antônio da Platina (foto abaixo), onde se encontra apreendido à disposição da Justiça da Infância e Juventude.