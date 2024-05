Jacarezinho vive segundo dos JEPs

É a 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná

Os dois primeiros dias de competição da fase regional da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) tem movimentado os atletas, dirigentes e a cidade de Jacarezinho.

Palco do evento, tem atraído um bom público durante as partidas.

Os atletas disputaram competições de futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa. Nesta fase são 12 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que disputam a uma vaga na fase macrorregional.

Aproximadamente 1.300 atletas estão na disputa de competições de futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa. As equipes vencedoras irão disputar a fase macrorregional na cidade de Cambará em junho com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz.

Realizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Secretaria da Educação, municípios e a Federação Paranaense do Desporto Escolar, os Jogos Escolares comemoram, também, os 70 anos de existência da competição.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os Jeps reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares em disputas de futsal, atletismo, basquetebol, voleibol, handebol, tênis de mesa e xadrez (além de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, vôlei de praia e golf7, disputados apenas nas fases finais).