Jacarezinho: 19º EnCena reforça cenário cultural

Onze espetáculos que fizeram parte da XIX Mostra de Teatro EnCena abrilhantaram o cenário cultural de Jacarezinho. Realizado anualmente, o evento é uma ação cultural promovida pela Prefeitura de Jacarezinho, pelo SESC, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e pelo Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho.

“Neste ano, conseguimos ampliar o brilho do EnCena entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro. O número de público dessa edição chancela isso. Tivemos casa cheia todos os dias. Foi muito bonito ver as pessoas procurando pelos espetáculos e se encantando com eles”, partilhou o diretor de Cultura da UENP, James Rios de Oliveira Santos.

Um dos apreciadores dos espetáculos da mostra de teatro foi o artista jacarezinhense Tiago Angelo. Para ele, o EnCena é referência na agenda cultural da região.

“A Mostra de Teatro de Jacarezinho é um patrimônio da nossa gente e tem especial importância para a região Norte do Paraná por possibilitar a fruição do teatro, da arte, elementos de humanização e de reflexão essenciais para a constituição do ser, para a potencialização da vida. Fiquei especialmente feliz por acompanhar espetáculos com bilheteria esgotada, com muitos jovens e muitas crianças. Vida longa ao EnCena!”, disse.

Com espetáculos para todos os públicos, a 19ª edição do EnCena tinha o objetivo de expandir a Mostra e ampliar a participação do público, envolvendo o maior número de instituições de ensino, onde os alunos tiveram a oportunidade de assistir excelentes espetáculos.

A professora da Escola Municipal Professor Silvestre Marques, Shirlei Cunha, levou a turma do 4º ano para prestigiar o EnCena. “Na escola, nós desenvolvemos um projeto chamado ‘Produções Culturais’, então trouxemos os alunos para que eles possam ter acesso e levar a arte aos nossos alunos, ter esse contato mais de perto. Nos achamos o espetáculo fabuloso e foi muito importante para nossos alunos”, destacou.

A família de Marcos Rogério Correia, servidor da UENP, também aproveitou os espetáculos do EnCena. “Eu assisti a quase todas as peças com a minha família e cada uma delas foi uma experiência, podemos dizer, memorável. As apresentações foram excelentes tanto pela riqueza dos textos, como pela composição artística como um todo. Com certeza, essa foi a melhor edição do EnCena que eu já participei”, acrescenta Marcos.

Para o diretor de Cultura da UENP, o sucesso do evento só foi possível graças ao empenho das instituições envolvidas, que se ocuparam de uma organização minuciosa. “Agradeço aos parceiros institucionais, comunidade acadêmica da UENP e, principalmente, aos grupos e companhias de teatro que fizeram nossa região respirar cultura por duas semanas. Já estamos ansiosos pela vigésima edição no ano que vem”, disse James.