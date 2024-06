Jardim Colorado ganha QUADRA POLIESPORTIVA

Obra de R$ 642 mil viabilizadas pelo deputado Romanelli

A prefeitura platinense iniciou nesta semana as obras de construção da quadra poliesportiva do projeto”Meu Campinho” no Jardim Colorado, ao lado da nova pista de skate, também construída nesta gestão.

O prazo para a execução da obra é de 230 dias.

A ganhadora da licitação é a empresa Eccheli Engenharia Ltda

Pelo valor de R$ 641.495.23. com Recursos Estaduais obtidos através do deputado Luiz Cláudio Romanelli no valor de R$: 470 mil e contrapartida municipal com recursos próprios no valor de R$: 171.495.23 .

A quadra contará com campo society com grama sintética, pista de caminhada, paisagismo e iluminação moderna.

O Prefeito Professor Zezão comemorou, declarando ser mais uma obra na cidade que vem para promover o esporte e lazer para os Platinenses de todas as idades, “além de interagir com a pista de skate e o parque urbano que já construímos também nesta gestão; é preciso dar continuidade a todo esse trabalho no nosso município e é o que estamos fazendo com toda nossa equipe”, assinalou.