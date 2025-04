EM JACAREZINHO JBS abre processo seletivo e VAGAS de trabalho

Disponíveis para profissionais e estudantes

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 407 oportunidades de emprego abertas em 10 cidades do Paraná, uma delas Jacarezinho. As vagas estão distribuídas em diferentes segmentos, abrangendo funções administrativas, técnicas e operacionais. Há ainda oportunidades para estagiários e aprendizes. Para a maior parte das vagas operacionais não é necessária experiência profissional prévia.

Os interessados podem consultar os tipos de vagas e os pré-requisitos para cada caso por meio do site www.jbs.com.br/carreira Candidatos podem entrar em contato (confira a tabela abaixo) ou se apresentar presencialmente na unidade de interesse.

A empresa oferece oportunidades para diferentes turnos. Os benefícios ofertados incluem vale-alimentação, cesta de assiduidade, refeição no local, seguro de vida, Wellhub ou TotalPass, telemedicina e participação nos lucros (PPR), além de acesso ao transporte fretado.

Multinacional de origem brasileira com atuação em mais de 20 países, a JBS conta, atualmente, com mais de 280 mil colaboradores. No Paraná, o grupo conta com mais de 14 mil colaboradores, sendo uma das grandes empregadoras do estado.

Enviar currículos para:

Jacarezinho: https://www.jbs.com.br/carreiras/

Sobre a JBS no PR – A JBS possui operação em 11 cidades do Paraná, entre fábricas e centros de distribuição das unidades de negócios, conta com mais de 14 mil colaboradores em todo o Estado e mais de 2.500 produtores rurais integrados. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular.