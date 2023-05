JEPs movimentam 12 cidades em Cambará

São 1.300 atletas disputando fase regional

Nem mesmo o forte calor que fez durante todo o sábado, 6, na cidade de Cambará desanimou os atletas nas competições da 69ª edição fase regional dos Jogos Escolares do Paraná.

Nesta fase são 12 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que enviaram seus representantes para a disputa de competições de futsal, handebol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

Os aproximadamente 1.300 atletas estiveram em disputa (Quadra do Parque Alambari II, Ginásio de Esportes 21 de Setembro, quadra da escola municipal Caetano Vezozzo, quadra do Colégio Nossa Senhora das Graças e Estádio Municipal João Pereira Lima) nas competições de futsal, voleibol, basquetebol, tênis de mesa, xadrez e atletismo.

No basquetebol com 124 pontos convertidos em dois jogos as escolas realizaram a primeira rodada na quadra do Parque Alambari II. Elas se enfrentam em grupo único até a próxima segunda-feira, 8, para decidir a classificação final.

O Clube Norte é a casa do tênis de mesa. Com partidas individuais e em dupla é necessário um trabalho completo de velocidade, agilidade, explosão, força, resistência e trabalho de pernas para ter chances de vitórias.

A concentração também é fundamental no tabuleiro de xadrez. O salão do Colégio Nossa Senhora das Graças recebeu os atletas que enfrentaram seus oponentes no tabuleiro.

As quadras da Escola Municipal Caetano Vezozzo e do Ginásio de Esportes 21 de setembro foi o palco das partidas de futsal. Tanto na modalidade feminino e masculino com atletas de 12 a 14 anos numa categoria, 15 a 17 anos em outra categoria e paradesportivo foram anotados 88 gols que já iniciam a caminhadas de algumas equipes para a próxima fase.

Quem gosta de voleibol teve um dia cheio no sábado. Divididos em duas quadras no Colégio Nossa Senhora das Graças a torcida pode acompanhar oito jogos na primeira rodada da competição.

Os Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. A competição conta com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e das prefeituras locais.

No Norte Pioneiro, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio também sediam.