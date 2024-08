Jogos Escolares em Cornélio (ASSISTAM)

É a 70ª edição dos JEPS

O Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti, o Gatinho, foi palco na noite desta quinta-feira, 22, da abertura da fase regional da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) em Cornélio Procópio.

Aproximadamente 700 atletas disputam no futebol masculino e feminino (de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos) a vaga para a fase macrorregional que acontecerá na cidade de Ribeirão do Pinhal.

As partidas acontecem no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, Campo da UTFPR e no Campo Sociedade Esportiva no Distrito de Congonhas. Estarão disputando Assaí, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Rancho Alegre, Nova América da Colina, Nova Fátima, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

ABERTURA– Um dos principais momento na noite foi o acendimento da pira olímpica com o atleta Lucas Marcelo Zandoná, 15 anos. O acendimento da pira reflete o espírito da competição, simbolizando através da força e o poder do fogo e a garra a persistência pela vitória.

O juramento do atleta foi realizado por Kauê Venâncio da Silva, 14 anos, do município de Cornélio Procópio. Além disso, aconteceram apresentações artísticas com: “Grupo Dança & Arte – Dança Carimbó”, “Furiosos Kids da Apagin e UTFPR” e “Bateria Furiosa da UTFPR”.

A Coordenadora Geral dos Jogos Vera Lúcia Figueiredo Araújo ressalta sobre o evento. “Tem grande importância no desenvolvimento dos adolescentes além da prática esportiva. Ele contribui para o desenvolvimento físico, socialização, disciplina, saúde mental, desempenho escolar e inclusão social”, analisa.

Os jogos são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das gestões municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar (Reportagem: Marcos Junior).