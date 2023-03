Pro Tork busca título com Jose Felipe no Paraguaio/Motocross

Primeira etapa da temporada acontece neste fim de semana

Será dada a largada do Campeonato Paraguaio de Motocross 2023 e lógico que a maior fabricante de motopeças da América Latina estará presente no gate. Jose Felipe entra em cena para defender a Pro Tork Racing Team na categoria principal, a MX1. O evento acontece neste fim de semana, dias 19 e 20 de março, em Santa Ani.

Conhecido no meio off road como Tigre, o atleta já foi campeão paraguaio em 2013. Seu currículo ainda conta com um título chileno e um argentino, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

A expectativa é de somar pontos importantes já na abertura do evento “Esta é a melhor pista do campeonato, um circuito grande, rápido, com areia, gosto muito de correr lá. Faz 20 dias que machuquei o ombro treinando, apesar de estar me recuperando, espero dar tudo de mim e garantir ao menos um lugar no pódio”, afirma.

A Pro Tork Racing Team convida o público a prestigiar e torcer por seu atleta, mas quem não puder estar presente também pode acompanhar a transmissão ao vivo através da página no Facebook MX Play Paraguay: facebook.com/mxplayparaguay. O link será disponibilizado no dia.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.