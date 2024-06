José Henrique RITTI PRÉ-CANDIDATO A vereador platinense

Tem 24 anos e disposição de ser político como o falecido pai

José Henrique Ritti, pré-candidato a vereador pelo MDB, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhado da mãe, Maria Helena Pereira, e da namorada, Isabela Medeiros Moreno.

Ele é estudante (último ano de Letras Português/Inglês na UENP) e tem 24 anos.

Seu pai, ex-prefeito platinense José Ritti, faleceu aos 82 anos em 26 de abril do ano passado (veja link com matéria abaixo).

O rapaz possui propostas, algumas das quais revelou: “Além de ter como principal objetivo uma fiscalização mais forte e efetiva nas instituições municipais, prefeitura, escola etc… Pretendo representar a população mais pobre, assim como meu pai trabalhou. Buscarei projetos na área da educação para os jovens, como um cursinho pré-vestibular popular”.

“Não fui criado por meu pai, porém herdei o gosto pela política e o amor por Santo Antônio da Platina”, adicionou.

Atualmente vendedor, trabalhou também por dois anos no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Iracema Baggio Salvador, bem como em projetos de extensão na Universidade Estadual do Norte do Paraná.

Apoia Gil Martins como pré-candidato a prefeito.

Lembre o sepultamento do corpo de José Ritti: https://npdiario.com.br/politica/sepultado-corpo-de-jose-ritti-assista/

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario