Jovem ateia fogo em CARROS da prefeitura de Quatiguá (assista)

PM atuou e deteve elemento

Policiais militares foram acionados sobre Fiat Uno da prefeitura que havia sido incendiado neste domingo, dia 25 . A equipe se deslocou ao local informado e, com base em relatos de testemunhas, iniciou diligências para localizar o elemento.

O indivíduo foi encontrado nas proximidades da rodoviária, portando um isqueiro. Negando envolvimento no crime, encaminhado sem algemas, demonstrando colaboração. No entanto, enquanto realizavam registros fotográficos do veículo incendiado, o detido conseguiu abrir o compartimento de segurança da viatura e fugiu, pulando muros de várias residências.

Com apoio da população, os PMs obtiveram informações sobre a localização do fugitivo, que continuou a tentativa de escapar invadindo o estádio municipal. A equipe prosseguiu no acompanhamento até alcançá-lo dentro do campo, onde foi necessário o uso seletivo da força para conter sua resistência. Após ser algemado, levado para os procedimentos.

No último dia 19 um outro Fiat Uno já havia sido incendiado. Os dois seriam leiloados. A suspeita é que tenha sido provocado pelo mesmo rapaz.

A prefeita Izilda Rodrigues(PL) foi procurada pela reportagem e disse lamentar alguém danificar patrimônio público que estava no pátio do almoxarifado. Agradeceu a agilidade e eficiência da Polícia Militar e informou estar licitando a compra de câmeras de monitoramento para instalar no local e em outros da cidade.