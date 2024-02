Adolescente COLIDE em ÉGUA e MORRE com apenas 17 anos

Fatalidade ocorreu hoje de madrugada

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, nesta sexta-feira, dia nove, atendeu acidente em torno de 4h15m da madrugada com vítima de óbito e atropelamento de animal no KM 01 da PR-519, próximo do Hotel Yara, em Bandeirantes.

O proprietário dos animais foi identificado, assim como o adolescente de 17 anos, Thaylon Rikelvy César (fotos).

O jovem colidiu contra uma égua na pista.

Polícias Milita, Civil e Científica também compareceram.