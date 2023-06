Jovem de 20 anos morre em acidente

Acidente envolveu carro e motocicleta

Por volta das 22h05m desta terça-feira, dia 27, ocorreu grave acidente na esquina da Rua Albano Martins com a Rua Josué Alves Aranha, no conjunto Humberto Teixeira (Pombal), em Bandeirantes.

Uma Honda Fan 160 de cor cinza (placas de Bandeirantes) e um Fiat Pálio de cor vermelha (placas de Bandeirantes) chocaram-se fortemente no local e o motociclista, de 20 anos, e sua sobrinha, de 16 anos, que estava na garupa, caíram.

A motocicleta fazia sentido Rua Josué Alves Aranha e o carro Rua Albano Martins, quando colidiram. O jovem, posteriormente identificado como DANIEL MORAES DA SILVA (foto) trabalhava com entregas, mas na noite de terça feira, estaria de folga. O piloto foi à óbito no local e a sua sobrinha teve ferimentos considerados médios. A condutora do carro não se machcou. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e Polícia Militar estiveram no local dando atendimento (Créditos: Cléverson Rodrigues/Rádio Cabiuna).