Jovem de Carlópolis cria plataforma para e-commerce atual

Solução integrada combina recursos do Instagram e WhatsApp

Um estudante desenvolveu, por conta própria, uma plataforma online inovadora para ajudar os comerciantes locais a se destacarem no mercado digital. Trata-se de uma solução integrada que combina recursos do Instagram e WhatsApp, permitindo aos estabelecimentos cadastrar e exibir seus produtos como uma loja online.

Em um mundo cada vez mais digitalizado, muitos comerciantes locais enfrentam dificuldades para competir no universo online, muitas vezes dominado por grandes empresas. No entanto, o jovem empreendedor de 33 anos, casado, decidiu enfrentar esse desafio de frente e criar uma plataforma que democratiza o acesso ao comércio eletrônico de forma acessível e eficiente.

A plataforma desenvolvida por Fernando Nunes (foto) denominada de expressio.store permite aos comerciantes locais cadastrarem seus produtos e disponibilizá-los para visualização e compra através do Instagram e WhatsApp. Isso significa que os estabelecimentos agora têm a oportunidade de alcançar um público mais amplo e expandir seus negócios além do ambiente físico.

O diferencial dessa plataforma está no fato de que ela foi projetada pensando nas necessidades específicas dos comerciantes locais, proporcionando-lhes uma maneira fácil e econômica de competir no mundo online. Fernando investiu seu tempo e conhecimento para criar uma solução acessível, eliminando a necessidade de desenvolvimento de sites complexos de alto custos.

Com a plataforma Expressio.store, os comerciantes locais podem cadastrar seus produtos de maneira simples e intuitiva, exibindo-os com detalhes e imagens atrativas para os clientes em potencial. Além disso, a integração com o Instagram e WhatsApp permite que os clientes entrem em contato diretamente com os estabelecimentos, tornando a experiência de compra mais pessoal e próxima.

Essa iniciativa empreendedora de Fernando Nunes não só possibilita aos comerciantes locais competirem no mercado online, mas também fortalece a economia local e promove o crescimento sustentável da comunidade. Ao criar uma ponte entre o comércio físico e o digital, Fernando está contribuindo para a manutenção dos negócios tradicionais e ajudando-os a se adaptarem às novas demandas do mercado.

Em tempos em que histórias inspiradoras são necessárias para iluminar nossas mentes e corações, convidamos vocês a conhecerem mais sobre essa notável iniciativa desenvolvida. Sua plataforma inovadora está transformando a maneira como os comerciantes locais fazem negócios e merece ser compartilhada.

Mais informações aqui: https://expressio.store/