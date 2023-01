Rapaz morto a tiros e pauladas em Jundiaí

Tinha diversas passagens criminais e morava sozinho

EXCLUSIVO: Rômulo Matheus Moraes Santos, de 22 anos, foi executado a tiros e golpes de pau na madrugada desta terça-feira, dia dez, numa residência simples na Rua Augusto Gaudêncio Auersvald, em Jundiaí do Sul. Ele residia sozinho e foi assassinado no interior da casa.

Segundo o Npdiario apurou. tinha o costume de todos os dias, por volta das dez horas, passar numa tia para tomar café. Como não compareceu, ela foi ver se estava bem e o encontrou caído no quarto, ensanguentado. Foram dois tiros no tórax.

Desesperada, ligou para a emergência.

A Polícia Militar local foi acionada através do serviço de saúde municipal para dar atendimento a ocorrência em virtude de terem constatado o óbito.

Acionadas as Polícias Civil e Científica, as quais recolheram dois estojos calibre 9mm e uma alavanca de madeira, materiais utilizados para a prática do crime. O Instituto Médico Legal de Jacarezinho também atendeu a ocorrência.

O rapaz tinha muitas passagens criminais.

A hipótese de latrocínio já foi descartada e a possibilidade mais crível é que a causa tenha sido de indisposições entre marginais.

A Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal investiga.