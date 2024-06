RAPAZ assassinado deixa esposa grávida

Corpo foi enterrado na manhã deste sábado em Bandeirantes

O corpo de Felipe Dias de Oliveira (fotos) , de 28 anos, foi velado na Capela Mortuária do Lar São Vicente de Paulo e sepultado às 10h35m deste sábado., dia primeiro, no Cemitério Municipal de Bandeirantes.

Ele perdeu a vida assassinado com um tiro no tórax nesta sexta-feira (dia 31), no início da manhã,

perto da lagoa de tratamento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Bandeirantes.

Deixou a esposa, Fran, e a filha, Bella, que ainda não nasceu.

A delegacia de Polícia Civil abriu inquérito.