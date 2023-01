Jovem morre na hora em batida contra carreta

Vítima fatal tinha 26 anos e morava com a genitora

Com apenas 26 anos, Lucas da Silva Oliveira (foto), perdeu a vida em torno de 14h15m desta sexta-feira, dia 13, no KM 38 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Ele invadiu a pista contrária e colidiu dirigindo sua motocicleta contra a frente de uma carreta, com o corpo ficando preso.

Solteiro, trabalhou na Yazaki e sofria de depressão.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho, após necropsia, entregou o corpo para a mãe, com quem a vítima morava. Está sendo velado na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira em caixão lacrado e será sepultado na manhã deste sábado, dia 14, no Cemitério São João Batista.

O motorista da carreta não se machucou.

Atenderam a ocorrência corpo de bombeiros, polícias rodoviária federal, militar e civil, e Trabalhadores do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).