Jovens podem cursar Teatro e Expressão de graça em S. Antônio

Aulas colaboram para saúde mental dos adolescentes; inscrições até amanhã

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de Teatro e Expressão para jovens de 14 a 18 anos em Santo Antônio da Platina.

A ação é uma iniciativa do Sesi Cultura Paraná e visa desenvolver habilidades interpessoais e técnicas artísticas, estimulando a troca de experiências e incentivando a convivência coletiva, autoconhecimento, criatividade e pensamento crítico.

A proposta também ameniza os efeitos do distanciamento social decorrentes da pandemia, que trouxeram dificuldades de socialização, além do aumento de taxas de ansiedade e depressão nesta faixa etária. Somado a esse contexto está o excesso do uso de telas, que dificulta a convivência e interação social.

A partir dos estudos de arte dramática, torna-se possível melhorar a saúde mental dos adolescentes participantes das atividades. Entre os benefícios da prática artística estão a expansão do autoconhecimento, da criatividade e do pensamento crítico, proporcionando mais segurança, protagonismo resiliência e empatia aos jovens. Ao proporcionar tudo isso, as Oficinas também contribuem para o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas globais, usando a cultura como meio.

O processo seletivo começa com o preenchimento de um formulário via Google Forms até este dia 25 de abril (terça-feira). Os jovens selecionados serão informados de sua admissão na turma via e-mail ou telefone do responsável constante no formulário.

Sobre as aulas:

A oficina Teatro e Expressão prevê aulas semanais com duração de 2 horas por encontro em todas as quartas-feiras à tarde. A carga horária do curso é de 60 horas aula e ocorrem de maio até novembro;

Serviço:

Sesi Cultura Paraná oferece: Oficinas gratuitas de Teatro e Expressão para jovens de 14 a 18 anos em Santo Antônio da Platina

Aulas semanais, de maio a novembro. Vagas limitadas.

Inscrições até 25 de abril de 2023 via Google Forms:

https://forms.office.com/r/gDEMhWwepX