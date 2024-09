Júlio C. Barros Junior MORRE em acidente NA PR-092 (VÍDEO)

PRE de Siqueira Campos atendeu em Figueira

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, atendeu acidente com vítima fatal nesta quinta-feira (19), na PR-092, em Figueira.

Uma Honda/CG 160, de Wenceslau Braz, pilotada por jovem (19 anos), trafegava de Siqueira Campos para Wenceslau Braz. No Km 272, colidiu com dois carros que estavam em seu sentido contrário, uma Fiat/Strada de Ibaiti, conduzido por homem (34 anos) e também com uma Fiat/Toro, de Ponta Grossa, dirigida por homem (43 anos).

O piloto, Júlio Cesar Silva de Barros Junior, não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no local. Os outros motoristas não tiveram ferimentos.