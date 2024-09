JUNDIAÍ DO SUL inaugura Sala do Empreendedor

MEI, microempresas, produtores rurais e pessoas que desejam abrir um negócio já buscam

A cidade de Jundiaí do Sul acaba de inaugurar a Sala do Empreendedor. O espaço, que funciona a partir de uma parceria entre o Sebrae/PR e a prefeitura, fica na Rua São Francisco, n° 465, região central(foto). O atendimento, voltado para microempreendedores individuais (MEI), microempresas e produtores rurais será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h40.

Esta é a 29ª Sala do Empreendedor aberta no norte pioneiro do Paraná. O município, de 3,2 mil habitantes, passa a oferecer atendimento, cursos e serviços para empreendedores e pessoas que desejam formalizar um negócio. Atualmente, Jundiaí do Sul possui 166 MEI formalizados e a expectativa é aumentar esse número com a oferta de soluções presenciais pela Sala do Empreendedor.

“Hoje, o número de MEI é de apenas 5% da população. Com a inauguração da Sala, queremos fomentar o empreendedorismo e o aumento da formalização de negócios locais, gerando mais renda e emprego para a cidade”, afirma a consultora do Sebrae, Camila Eduarda dos Santos.

O agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Jundiaí do Sul, Thiago Gonçalves Rodrigues, diz que o espaço oferecerá o suporte necessário aos empreendedores locais. Ele conta que vai apoiar com orientações e treinamentos a área de gestão e também o posicionamento digital, para alavancar o crescimento dos pequenos negócios.

“Já temos uma previsão de cursos e workshops até o fim do ano, entre eles, um sobre marketing focado no varejo para fomentar as vendas do comércio no Natal”, adianta.

A previsão é que, ainda neste ano, o espaço comece a oferecer assessoria para o acesso a crédito, por meio de parceria com a Fomento Paraná. Mais informações sobre os serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor de Jundiaí do Sul podem ser obtidas pelo telefone (43) 3626-1558.

Feira do Empreendedor 2024

Promovida pelo Sebrae/PR, de 26 a 29 de setembro, em Curitiba, a Feira do Empreendedor será gratuita e voltada para quem deseja empreender, possui um negócio ou está em busca de networking. O evento terá palestrantes nacionais, conteúdos, orientações, consultorias e um espaço com expositores de diferentes segmentos como soluções digitais e inovadoras, franquias, serviços e representações comerciais.

Também terá uma feira com produtos de microempreendedores de Curitiba e região, além de rodadas de negócio e de acesso ao crédito: sebraepr.com.br/ feiradoempreendedor/.