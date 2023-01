Justiça condena servidor público platinense

Por trabalhar no setor privado durante licença-saúde caracterizando improbidade

Um servidor estadual requerido pelo Ministério Público do Paraná por ato de improbidade administrativa foi condenado pela Justiça. Conforme a ação do MPPR, proposta por meio do núcleo regional do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (foto) , Gepatria. O réu, um professor, se ausentava das funções na rede pública de ensino para atuar em escola particular e como árbitro de futebol, de forma indevida.