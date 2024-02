Kairós por Cura e Libertação dia 18

Evento para Santo Antônio da Platina e região

No 18 de fevereiro (um domingo) acontecerá o Kairós por Cura e Libertação.

O início será às 10 horas com a celebração de Missa, louvor, pregação, momento de Cura com a Cruz (Frei Wilson), Avivamento, Cura e Libertação durante todo o dia, encerrando às 18h00 com a benção do Santíssimo Sacramento.

Comunidade Católica Proclamai

Santuário Nossa Senhora das Graças

Endereço: Rodovia PR092 KM 349 – 424M |Fazenda Santa Teresinha 86430000 |Santo Antônio da Platina

Kairós é uma palavra de origem grega, que significa “momento certo” ou “oportuno”, relativo a uma antiga noção que os gregos tinham do tempo.

A noção de tempo representada pelo termo kairós teria surgido a partir de um personagem da mitologia grega. Kairós era filho de Cronos, deus do tempo e das estações, e que, ao contrário de seu pai, expressava uma ideia considerada metafórica do tempo.

Para Kairós o tempo era não-linear e que não se pode determinar ou medir, uma oportunidade ou mesmo a ocasião certa para determinada coisa.

Pode-se entender que o chamado “kairós” é um momento oportuno único, que pode estar presente no espaço de um tempo físico, determinado por Cronos, segundo a mitologia grega. Em outras palavras, kairós seria o período ideal para a realização de uma coisa específica, que pode ser um objeto, processo ou contexto.

Atualmente, no grego moderno, a palavra kairós possui o significado de “tempo climático”, similar ao significado da palavra weather em inglês.

No âmbito religioso, a palavra kairós é utilizada no sentido de “tempo espiritual” ou “o tempo de Deus”, que diverge do conceito cronológico de tempo terrestre, ou seja, as horas, os dias, os anos, etc.

O chamado “kairós de Deus” não pode ser medido, pois, de acordo com uma das passagens da Bíblia Cristã: “(…) um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia” (2 Pedro 3:8).

Veja também: https://npdiario.com.br/sub-capa/retiro-de-carnaval-na-casa-de-encontros/