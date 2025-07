Laboratório Ximenes comemora 55 ANOS

A Feijoada do Laboratório Ximenes foi um autêntico sucesso em Santo Antônio da Platina.

Em 2025, o conceituado Laboratório completa 55 anos de trabalho e seriedade.

Todos os amigos e colaboradores que se reuniram para principalmente homenagear o patriarca Dr. Luis Antônio, se emocionaram e se divertiram, no Condomínio Residencial Morumbi.

Estiveram presentes em especial a esposa, Lurdinha, os filhos Maria Carolina, Guilherme e Gustavo, sobrinhos e netos.

Nos anos 1970, com o amigo Wilson Sfier, viabilizou o então INAMPS, hoje Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Santo Antônio da Platina.

O laboratório está entre os 160 maiores em volume do Brasil, que conta com 16 mil laboratórios aproximadamente. Além disso, ganhou um Selo Esmeralda para esse título pelo Diagnósticos do Brasil, Selo Ouro pela Unimed, tendo em vista que no Norte Pioneiro só tem três laboratórios que têm esse selo.

Também Selo Ouro do laboratório Sodré em exames toxicológicos do DETRAN no Norte Pioneiro, Selo Ouro de Acreditação pelo terceiro ano consecutivo pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), que é uma entidade científica profissional, sem fins lucrativos, criada com o objetivo principal de desenvolver a especialidade de análises clínicas e os laboratórios clínicos, assim como acompanhar as necessidades da população para receber uma atenção primária de saúde. Somente 190 laboratórios no país têm.