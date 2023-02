Nesta segunda-feira em Santo Antônio da Platina

Por volta de 9h15m desta segunda-feira, dia 27, a PM cumpriu mandado judicial na Rua Genor Juliano, no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) , em Santo Antônio da Platina.

Equipes após finalizarem a guarda do preso, o qual participou do roubo ao Posto Mazotti no dia 15 deste mês em Távora, encontrava-se internado, atenderam o magistrado da Vara Criminal tavorense pelo artigo 157: (roubo) sendo encaminhado para a cadeia de Andirá.